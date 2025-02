In Winterthur hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Bild: keystone

Polizeirapport

Feuer im Kanton Zürich: Brandstiftung in Winterthur – Rauchgasvergiftung in Küsnacht

In Winterthur hat es in der Nacht auf Samstag in einer Mehrfamilienhaus-Überbauung gebrannt. Die Kantonspolizei Zürich vermutet Brandstiftung, wie sie mitteilte. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Die Überbauung wird derzeit umgebaut. Der Sachschaden dürfte sich nach Polizeiangaben aber auf mehrere hunderttausend Franken belaufen.

In der gleichen Nacht ist es im Kanton Zürich zu einem weiteren Brand gekommen. In Küsnacht brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Eine Frau erlitt beim Brand eine Rauchgasvergiftung.

Die Wohnung sei stark beschädigt, schrieb die Polizei. Sie schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund hunderttausend Franken. Der Brand ist nach Polizeiangaben in der Küche ausgebrochen. (sda)