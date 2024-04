Polizei Solothurn

Polizeirapport

14-jähriger Töfflifahrer kollidiert in Olten SO mit LKW – schwer verletzt

Bei der Kollision mit einem Lastwagen ist am Dienstag in Olten SO ein 14-jähriger Mofalenker schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog den Schüler in ein Spital. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab.

Zur Kollision auf der Bonigerstrasse kam es um 13.25 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Ein Lastwagenchauffeur mit einem Betonmischer sei in gleicher Richtung wie der Mofalenker unterwegs gewesen.

Der bei der Kollision schwer verletzte Schüler wurde - nach der Erstbetreuung vor Ort - in einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei standen die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, der Rettungsdienst, eine Crew der Alpine Air Ambulance und Angehörige der Feuerwehr Olten sowie der Regionalfeuerwehr Untergäu im Einsatz.

Wegen des schweren Unfalls blieb die Boningerstrasse während zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache ein. (sda)