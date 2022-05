Männer dringen im Aargau in Haus ein, fesseln Bewohner und rauben sie aus

Zwei unbekannte Täter haben in Jonen AG drei Personen in deren Wohnhaus überfallen und gefesselt. Die Opfer blieben unverletzt. Das Klingeln an der Haustüre trieb die Täter in die Flucht. Der Raubüberfall fand bereits am Montag in der Vorwoche statt.

Ein 26-jähriger Mann habe um 12.30 Uhr gemeldet, dass er, seine 73-jährige Grossmutter und die 20-jährige Cousine überfallen worden seien, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit.

Zwei Männer hätten sich Zutritt zum Wohnort verschafft, die Bewohner gefesselt und das Haus durchsucht. Einer der Täter war gemäss Polizeiangaben mit einer Pistole bewaffnet.

Obwohl mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei ausrückten, blieben die zwei Männer verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie Schmuck und Bargeld stahlen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Der rund 45-jähriger Täter sprach gebrochen Deutsch und war bewaffnet, während der rund 25-jährige Täter Englisch sprach und maskiert war. (sda)