Unfall bei der A1-Ausfahrt Baden-West: Auto überschlägt sich

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. (has/aargauerzeitung.ch)

Polizei und Rettungsdienst fanden eine Frau eingeklemmt und nicht ansprechbar im total demolierten Wagen vor. Die Feuerwehr befreite die Verletzte aus dem Wrack, worauf die Ambulanz die Reanimation einleitete. Die 18-Jährige wurde danach in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Die übrigen drei Frauen und zwei Männer im Alter von 16, 19, 43, 52 und 53 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon. Ambulanzen brachten sie in umliegende Spitäler.

Der mit sechs Personen besetzte und von einer 19-jährigen Frau gelenkte Mercedes-Van war am Samstag, 21. Januar, um 1.30 Uhr auf der A1 unterwegs. In Richtung Zürich kam der Wagen auf Höhe der Ausfahrt Baden-West rechts von der Fahrbahn ab und rammte im Gelände zwischen Fahrbahn und Ausfahrt die dortigen Betonelemente. Danach überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

In der Nacht auf Samstag kam ein Wagen bei der A1-Ausfahrt Baden-West von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Alle sechs Autoinsassen wurden verletzt, eine junge Frau schwer.

