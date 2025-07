Ein 79-jähriger Autofahrer missachtete das Rotlicht – Elf Personen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder. An beiden betroffene Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: Kantonspolizei Aargau

Polizeirapport

Rotlicht misachtet: 11 Personen bei Unfall in Wührenlos AG verletzt

Auf der Furttal-Kreuzung bei Würenlos im Kanton Aargau ist es am Sonntagabend zu einem heftigen Unfall gekommen. Ein 79-jähriger Autofahrer missachtete kurz nach 19.30 Uhr das Rotlicht – Elf Personen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder.

Der Lenker eines neunsitzigen Mietwagens war auf dem Weg vom A1-Anschluss her in Richtung Otelfingen unterwegs, als er trotz Rotlicht die stark befahrene Kreuzung überqueren wollte. Dabei kam es zur Kollision mit einem Audi Q5, der von Wettingen Richtung Würenlos fuhr. Der Minibus war vollbesetzt mit einer Reisegruppe aus Uruguay, die sich auf dem Weg zum Flughafen befand. Alle neun Insassen – darunter vier Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren – wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung im Spital bleiben, die übrigen gelten als reisetauglich. Auch die beiden Personen im Audi erlitten Verletzungen.

Mehrere Ambulanzen standen im Einsatz und brachten die Verletzten in umliegende Spitäler. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle blieb bis etwa 21.15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr während der Räumungsarbeiten um, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (les)