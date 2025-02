Die Piste, auf welcher der Mann stürzte. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Polizeirapport

Deutscher Skifahrer stirbt nach Sturz in Arosa GR

Ein deutscher Skifahrer ist auf einer Skipiste in Arosa GR so schwer gestürzt, dass er im Spital seinen Verletzungen erlag. Der 58-jährige hatte am vergangenen Dienstag die Kontrolle über seine Fahrt verloren, als er auf eine Querung mit einem Fussgängerweg zufuhr.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte, leisteten Drittpersonen dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Pistenrettung, drei skifahrende Ärztinnen sowie eine Rega-Crew versorgten den Mann medizinisch und reanimierten ihn. Er wurde anschliessend ins Kantonsspital Graubünden geflogen, wo er in der Nacht auf Mittwoch verstarb. (sda)