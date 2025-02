Die 58-Jährige habe sich am Sonntag auf eine Wanderung begeben und war am Montag als vermisst gemeldet worden. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Chinesin nach Wanderung in der Region Aigle VD tot aufgefunden

In der Region von Aigle VD ist eine Chinesin circa 120 Meter unterhalb eines Wanderwegs in einem steilen Gebiet leblos aufgefunden worden. Die 58-Jährige habe sich am Sonntag auf eine Wanderung begeben und war am Montag als vermisst gemeldet worden. Am Dienstag wurde die Frau gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Die Waadtländer Polizei sei am Montagnachmittag darüber informiert worden, dass die chinesische Staatsangehörige sich seit Sonntagnachmittag nicht mehr gemeldet habe, hiess es am Donnerstagmorgen. Bei der darauf folgenden grossen Suchaktion wurde die in der Region wohnhafte Frau am Dienstagvormittag leblos in einem steilen Gebiet aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einleitung einer Untersuchung an. Die Ermittlungen zur Feststellung der Umstände des Absturzes werden unter anderem von den kriminalpolizeilichen Abteilung der Waadtländer Polizei durchgeführt. (sda)