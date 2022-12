Telefonbetrüger sind mit neuer Masche im Aargau unterwegs

Auf deren Einwand, gar nichts gekauft zu haben, erklärte ihr die Stimme am Telefon, sie müsse sofort das Betrugsdezernat der Kantonspolizei anrufen. Dort erhielt die Frau von einem vermeintlichen Polizisten die Anweisung, allerhand persönliche Daten bekanntzugeben, wie es weiter im Communiqué heisst.

Telefonbetrüger sind vermehrt und mit einem neuen Trick im Aargau aktiv. Es handelt sich um eine abgewandelte Form der Masche «falscher Polizist». Davor warnte die richtige Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung.

