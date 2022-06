Fahrer nickt in Densbüren AG ein: Beifahrerin schwer verletzt

Die Unfallstelle Bild: Kapo ag

Eine 60-jährige Beifahrerin ist am Mittwoch bei einem Selbstunfall in Densbüren AG schwer verletzt worden. Der Fahrer war am Steuer eingeschlafen und hatte die Herrschaft über das Auto verloren.

Der leichtverletzte Lenker und dessen Beifahrerin wurden ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr auf der Staffeleggstrasse. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Wiesland und prallte dort gegen ein Gebüsch. Der Lenker wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)