Polizeirapport

Hunderte Fische verenden in Aargauer Zucht – Polizei sucht Zeugen

Mutmasslich durch eine Gewässerverschmutzung ist am Donnerstag der gesamte Tierbestand einer Fischzucht in Zofingen verendet. Bei einer Kontrolle fanden Fachleute des Kantons weitere tote Fische im Oberlauf Baches, der die Anlage speist, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Die Fischzucht befinde sich im Zofinger Riedtal und umfasse mehrere Becken. Der private Betreiber der Anlage habe am späten Donnerstagvormittag erkennen müssen, dass praktisch sämtliche Fische verendet waren. Die mehreren hundert Forellen seien, laut Aussagen des Eigentümers, am gleichen Morgen noch wohlauf gewesen.

Zusammen mit Fachleuten der kantonalen Abteilung für Umwelt nahm die Kantonspolizei Aargau Ermittlungen auf und sicherte Wasserproben, um diese auszuwerten. Zudem sucht die Polizei noch Zeugen. (sda)