Polizeirapport

Auto landet in Meisterschwanden AG nach Kollision auf dem Dach

Bild: Kapo ag

Bei einer Kollision zweier Autos ist am späten Dienstagnachmittag in Meisterschwanden AG eines der Fahrzeuge auf dem Dach gelandet. Der 23-jährige Fahrer dieses Autos kam mit leichten Verletzungen davon, wurde aber zur Kontrolle in ein Spital gefahren.

Unfallverursacher war ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer, der um 17.50 Uhr auf der Aescherstrasse auf die Gegenfahrbahn geriet. Deshalb stiess er mit einem Renault zusammen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstosses habe sich der Renault überschlagen und sei auf dem Dach gelandet.

Die Unfallursache sei noch unklar, heisst es. Die Polizei nahm dem Unfallverursacher gemäss Communiqué den Führerausweis vorläufig ab. (sda)