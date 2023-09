Polizeirapport

Betrunkener fährt in Egnacher Kreisel im Thurgau in Mostpresse

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Egnach im Thurgau einen Kreisel übersehen und ist geradeaus in eine tonnenschwere Mostpresse gefahren. Das Auto riss die Skulptur aus massivem Holz mit sich und schleppte sie noch einige Meter weit.

Der Unfall beim Dorfeingang ereignete sich um 01.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Der 26-jährige Deutsche und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug danach selbstständig verlassen. Die Beifahrerin erlitt jedoch mittelschwere Verletzungen und musste von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab umgerechnet eine Blutalkoholkonzentration von zwei Promille. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Schaden an der Mostpresse wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt. (sda)