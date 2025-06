Polizeirapport

Bus in Zürich-Höngg steht in Brand – Rauchwolke über der Stadt

Am frühen Montagabend hat ein Linienbus der VBZ in Zürich Feuer gefangen. Das berichtet «20 Minuten». Es handelt sich um einen Bus der Linie 80, der in der Nähe des Meierhofplatzes in Zürich-Höngg in Brand geraten ist.

Über der Stadt Zürich ist derzeit eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte gegenüber «20 Minuten» einen Einsatz.

Update folgt ...

(hkl)