Suche war erfolglos: Zwei Bergsteiger sterben am Weissmies im Wallis

Zwei Bergsteiger sind nach einer längeren Suchaktion mit Helikoptern am Weissmies im Kanton Wallis tot aufgefunden worden. Mehrere Tage zuvor stürzte einer der beiden Männer beim Abstieg vom Berg, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte.

Zu dem Sturz des einen Alpinisten kam es am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr auf einer Höhe von zirka 3950 Metern, wie es weiter heisst. Am Donnerstag war der Grund für den Sturz des Mannes weiterhin unklar.

Der Begleiter, der Zeuge des Unfalls wurde, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Trotz mehreren Suchflügen konnten die Rettungsteams der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, von Air Zermatt sowie der Rega die Verunfallten nicht sofort lokalisieren. Am vergangenen Dienstag konnten beide Bergsteiger dann nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die formelle Identifikation der Opfer war am Donnerstag noch im Gang. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. (sda)