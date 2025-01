Polizeirapport

Polizei fasst zwei Kokain-Schmuggler am Flughafen Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag am Flughafen Zürich einen Drogenkurier festgenommen. Der 27-jährige Brasilianer führte mehrere Dutzend mit Kokain gefüllte Fingerlinge mit sich – in seinen Kleidern und im Magen. Bereits am Vortag ging ein Drogenschmuggler Fahndern ins Netz.

Teil der in den Keidern transportierten Fingerlingen. Bild: Kantonspolizei Zürich

Das Gesamtgewicht der Fingerlinge belief sich auf rund ein Kilogramm, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit.

Der Mann war Fahndern der Kantonspolizei im Transitbereich des Flughafens aufgefallen, weshalb sie ihn kontrollierten. Sie übergaben die sichergestellten Drogen zur genauen Bestimmung dem Forensischen Institut.

Kokain in Haarspraydosen

Bereits am Vortag war den Ermittlern ein Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kontrollierten die Gepäckstücke eines 46-jährige Mexikaners. Dabei stiessen sie auf zwei Haarsprays, die bei der Sprühkappe manipuliert wirkten.

Die genaue Kontrolle ergab, dass in den Dosen Kokain versteckt war. Auch in einer Dose mit Haargel sowie einer Packung mit Feuchttüchern kam Kokain zum Vorschein. Insgesamt führte der aus Mexiko via Madrid eingereiste Mann rund ein Kilogramm Kokain mit sich, teilte das BAZG am Freitag mit. Der Mann wurde der Kantonspolizei Zürich übergeben. (dab/sda)