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Mehrere Fahrzeuge in Baar ZG in Brand – ein Feuerwehrmann verletzt

Baar ZG
In Baar ZG standen vier Autos in Brand.bild: kapo zug
Polizeirapport

Mehrere Fahrzeuge in Baar ZG ausgebrannt – ein Feuerwehrmann verletzt

29.09.2026, 14:1329.09.2026, 14:13

Am späten Montagabend sind in Baar mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. Ein Angehöriger der Feuerwehr Baar wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang.

Kurz vor 22:15 Uhr gingen bei der Zuger Polizei mehrere Meldungen ein, wonach an der Ruessenstrasse in der Gemeinde Baar Fahrzeuge in Brand stünden. Umgehend rückten Einsatz-kräfte der Zuger Polizei sowie Angehörige der Feuerwehr Baar und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen insgesamt vier Fahrzeuge in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf das angrenzende Geschäftsgebäude übergegriffen.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Angehöriger der Feuerwehr Baar leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug vor Ort medizinisch versorgt. (cma)

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