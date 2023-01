Polizeirapport

Raucher schläft fünf Stunden auf qualmender Matratze

Ein 39-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag in Herisau AR in seiner Wohnung mit der Zigarette in der Hand auf einer Matratze eingeschlafen und hat einen Mottbrand ausgelöst. Erst Stunden später rettete ihn ein Nachbar aus der heiklen Situation,

Der Mann schlief während Stunden auf dieser Matratze. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Der Nachbar war mitten in der Nacht auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und weckte den schlafenden Raucher, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte. Offenbar hatte dieser fünf Stunden lang auf der schwelenden Matratze geschlafen ohne aufzuwachen. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von einer Ambulanz in ein Spital gefahren.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die Matratze löschen und aus der Wohnung nehmen. Der Sachschaden beträgt einige hundert Franken. (saw/sda)