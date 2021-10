Handy am Steuer: Lenkerin fährt mit Auto bei Oberflachs AG in die Aare

Eine 22-jährige Lenkerin ist mit ihrem Auto am Montagabend in Oberflachs AG in der Aare gelandet. Die Lenkerin erlitt leichte Verletzungen.

Zum Selbstunfall war es um 17:15 Uhr gekommen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Die Lenkerin fuhr in Richtung Villnachern und kam von der Strasse ab, weil sie sich vom Mobiltelefon ablenken liess.

Sie geriet auf den Aaredamm, das Auto touchierte einen Baum, hob ab und kam zwischen Ufer und Wasser zum Stillstand. Eine Drittperson, die im nachfolgenden Verkehr fuhr, konnte die Lenkerin leicht verletzt aus dem Fahrzeug bergen.

Die Feuerwehr Schenkenbergertal sicherte und barg das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Die Strasse blieb bis zur Bergung des Fahrzeuges gesperrt. (yam/sda)