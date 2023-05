Polizeirapport

Zwei Männer nach Schüssen in Küssnacht am Rigi festgenommen

Die Polizei hat nach der Abgabe von mehreren Schüssen beim Bahnhof Küssnacht am Rigi SZ zwei Schweizer im Alter von 18 und 20 Jahren festgenommen. Der Ältere trug eine Schreckschuss-Pistole auf sich und im Rucksack wurden fünf Softair-Waffen sichergestellt.

Die Schwyzer Kantonspolizei hatte am Samstagabend kurz vor 22.00 Uhr Kenntnis davon erhalten, dass beim Bahnhof Küssnacht am Rigi mehrere Schüsse abgegeben wurden, wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht. Die dafür verantwortlichen Männer hätten anschliessend einen Zug in Richtung Luzern bestiegen.

Mit Unterstützung der Luzerner Polizei und der SBB Transportpolizei habe die Schwyzer Kantonspolizei kurze Zeit später in einem Zug in Meggen die beiden Schweizer im Alter von 18 und 20 Jahren festgenommen. Die Schreckschuss-Pistole sowie die fünf Softair-Waffen seien von der Polizei für weitere Abklärungen sichergestellt worden. Die beiden Männer seien nach den Einvernahmen in der Nacht auf Sonntag wieder freigelassen worden.

Der 20-Jährige werde sich wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Die Polizei weist darauf hin, dass das sichergestellte Imitat selbst für die Profis der Polizei auf den ersten Blick nicht von echten Waffen zu unterscheiden sei und es deswegen zu folgenschweren Reaktionen kommen könne. Zudem sei das Tragen solcher Imitationswaffen verboten. (sda)