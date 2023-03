Polizeirapport

Betrunken unterwegs: Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss in Luzern

In Dagmersellen LU sind am Samstagabend zwei Autos frontal zusammengeprallt. Einer der beiden Lenker war betrunken: Der Atemlufttest ergab einen Wert von umgerechnet 2.52 Promille.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, kollidierte der 35-jährige Portugiese um 22.15 Uhr mit einem entgegenkommenden Auto, das nach links in eine Seitenstrasse einbog. Bei der Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt.

Mit 2.52 Promille im Blut prallte der Lenker dieses Autos in ein anderes. Bild: Kantonspolizei Luzern

Ebenfalls am Samstagabend stoppte die Luzerner Polizei in Emmenbrücke eine 46-jährige Bulgarin, welche mit 1.14 Promille hinter dem Steuer sass. Wenige Stunden später, am frühen Sonntagmorgen, erwischte die Polizei, ebenfalls in Emmenbrücke, eine zweite Autofahrerin aus Bulgarien. Die 36-Jährige war mit 1.72 Promille unterwegs.

Am frühen Sonntagmorgen lenkte schliesslich in Gunzwil ein 20-jähriger Schweizer, der 1.6 Promille sowie Drogen intus hatte, sein Auto gegen einen Baum. Er blieb unverletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, mussten alle Lenkerinnen und Lenker ihren Führerausweis abgeben. (saw/sda)