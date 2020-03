Schweiz

Härkingen SO: Boot macht sich bei Unfall auf A1 selbstständig



Bild: Kapo SO

Ein auf einem Anhänger transportiertes Boot hat sich am Mittwoch auf der A1 bei Härkingen SO selbstständig gemacht. Es fiel auf die Fahrbahn und blockierte zusammen mit dem Fahrzeug und dem Anhänger die Autobahn in Richtung Zürich.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben um 13.30 Uhr. Das Auto und der Anhänger gerieten aus noch nicht geklärten Gründen ins Schleudern. Dabei rutschte das Boot vom Anhänger.

Die ganze Fahrzeugkombination kam quer zur Autobahn zum Stillstand und blockierte alle drei Fahrspuren. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Zürich während eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Für die Bergung musste ein Kran aufgeboten werden. Damit dieser Boot und Fahrzeuge anheben konnte, musste auch die Überholspur in Richtung Bern zeitweise gesperrt werden. Um 15 Uhr wurde die Autobahn in beiden Richtungen wieder freigegeben. (sda)