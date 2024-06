Ein Rega-Helikopter brachte den abgestürzten Berggänger ins Spital. Bild: keystone

Polizeirapport

56-Jähriger stürzt bei Amden SG 70 Meter in die Tiefe – und wird von der Rega gerettet

Ein 56-jähriger Mann ist in der Nähe von Amden SG von einem Weg abgekommen und rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Der unbestimmt verletzte Mann konnte gemäss der Polizei durch den Einsatz eines Helikopters geborgen werden. Er wurde in ein Spital geflogen.

Der 56-Jährige wollte zusammen mit einem Begleiter im Bereich Rinquelle fest im Felsen verankerte Seile austauschen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Plötzlich habe er den Halt verloren und sei im unwegsamen Gelände abgestürzt. Sein Begleiter blieb unverletzt. Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei klären die Unfallursache. (sda)