Vater erschiesst sein vierjähriges Kind in Genf und richtet sich danach selbst

Ein vierjähriges Kind und dessen 46-jähriger Vater sind am Montagmorgen tot in einer Wohnung in Avully im Kanton Genf aufgefunden worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hat der Mann auf sein Kind geschossen, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Die Ermittlungen laufen weiter, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Genf am Montag mitteilte. (sda)