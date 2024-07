Polizeirapport

18-Jähriger in Zürich von zwei Angreifern mittelschwer am Kopf verletzt

Ein junger Mann ist in Zürich angegriffen und mittelschwer am Kopf verletzt worden. Zwei Unbekannte schlugen den 18-jährigen Schweizer am Freitag an der Tramhaltestelle Triemli im Kreis 3 nieder. Ein Passant begleitete das Opfer ins Spital.

Der junge Mann wurde bei der Unterführung der Haltestelle Triemli gegen 17.15 Uhr unvermittelt von zwei Männern mit Schlägen attackiert, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstagabend mitteilte. Sie sucht nun Zeugen. (rbu/sda)