Polizeirapport

16-Jähriger sticht bei Streit in Zürich auf 39-Jährigen ein

Die Zürcher Stadtpolizei hat am Donnerstagabend einen 16-Jährigen festgenommen: Der Jugendliche mit afghanischer Staatsangehörigkeit hatte bei einem Streit in der Bäckeranlage im Kreis 4 einen Mann mit einer Stichwaffe am Kopf verletzt.

Das Opfer, ein 39-jähriger Türke, musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der genaue Tathergang und die Hintergründe, weshalb es kurz vor 21 Uhr zur Auseinandersetzung kam, sind noch unklar. (hkl/sda)