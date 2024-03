Vor dem Zürcher Hauptbahnhof ist es am Freitagabend zu einem Unfall mit der Tram Nummer 7 gekommen, wie mehrere Medien berichten. Bild: Redaktion watson

Zwei Tramunfälle in Zürich – ein Todesopfer und ein Schwerverletzer

Am frühen Freitagabend haben sich innerhalb von einer Stunde zwei schwere Verkehrsunfälle in Zürich ereignet. Das hat die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung bestätigt. Zwischen Central und Bahnhofplatz ist ein Fussgänger unter ein Tram geraten und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Kurz zuvor sei ein Velofahrer bei einem Zusammenstoss mit einem Tram im Kreis 5 «lebensgefährlich verletzt» worden.

Der Unfall beim Hauptbahnhof

Am Freitagabend ist es beim Zürcher Hauptbahnhof zu einem Grosseinsatz von Rettungs- und Polizeikräften gekommen. Mehrere Medien berichteten, dass es um 19 Uhr zu einem schweren Unfall mit einem Tram gekommen sei. Ein Mediensprecher der Stadtpolizei gab laut Züri Today bekannt, dass ein Fussgänger in den Unfall verwickelt war. Gemäss einer watson-Reporterin vor Ort handelt es sich um ein Tram der Linie 7 nach Wollishofen. Ein Sichtschutz und ein weisses Zelt wurden aufgestellt.

Die Stadtpolizei schreibt in ihrer Mitteilung, dass kurz vor 18.30 Uhr ein Tram der Linie 7 vom Central in Richtung Bahnhofplatz gefahren sei. «Aus noch ungeklärten Gründen» sei dabei ein Fussgänger unter das fahrende Tram geraten. Das Tram konnte in der Folge mithilfe der Feuerwehr angehoben und der Verunfallte geborgen werden. Der Passant hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, heisst es in der Mitteilung weiter. Begleitpersonen und Augenzeugen würden von einem Care-Team vor Ort betreut.

An der Unfallstelle wurde ein Sichtschutz und ein Zelt aufgestellt, 8. März 2024. Bild: Redaktion watson

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte gegenüber «20 Minuten» den Einsatz. Infolge des Unfalls staue sich der Verkehr um den Hauptbahnhof, das Gebiet sei grossräumig abgesperrt.

Auch der öffentliche Verkehr ist um den Hauptbahnhof stark eingeschränkt, wie die Zürcher Verkehrsbetriebe (ZVV) am Abend auf X (vormals Twitter) verkündeten.

Die Brücke zwischen Central und Hauptbahnhof sei für den Verkehr gesperrt, auch für Fussgängerinnen und Fussgänger, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Zweiter Unfall

Rund eine Dreiviertelstunde vorher prallte ein Flexity-Tram der Linie 4 im Zürcher Kreis 5 mit einem 27-jährigen Velofahrer zusammen. Dieser wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt, wie die Stadtpolizei schrieb.

Vier Unfälle innert einer Woche

Es ist bereits das dritte Mal diese Woche, dass es in Zürich zu einem Unfall mit einem Tram kommt. Anfang Woche verstarb eine 56-jährige Frau, nachdem sie in Zürich-Oerlikon von einem Tram überfahren worden war. Und am Mittwoch kollidierten zwei Trams beim Bahnhof Stadelhofen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

(hah, mit Material der sda)

Update folgt …