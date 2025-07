In der Stadt Biel wurden drei Frauen von einem Unbekannten sexuell belästigt. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Drei Frauen in Biel sexuell belästigt

Innert weniger Stunden sind in Biel drei Frauen sexuell belästigt worden. Womöglich handelt es sich in allen Fällen um denselben Täter. Die Kantonspolizei Bern erliess am Freitag einen Zeugenaufruf mit Signalement eines Mannes.

Zu den Übergriffen kam es demnach am Donnerstag. Gegen 10.40 Uhr wurde im Bärletwald eine Frau von einem Unbekannten auf Französisch angesprochen und sexuell angegangen. Die Frau konnte sich mit Schreien wehren. Der Täter ergriff die Flucht.

Ein ähnlicher Vorfall folgte gegen 11.45 Uhr an der Scholl-Strasse. Auch beim dritten Übergriff um 12.50 Uhr am Oberen Quai flüchtete der Täter nach der Gegenwehr der angegriffenen Frau. (sda)