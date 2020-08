Schweiz

Polizeirapport

Canyoning-Unglück bei Vättis: Drei Spanier sterben



Tödliches Gewitter: Am Mittwoch ist es in der Parlitobelschlucht im Calfeisental SG zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Spanische Touristen sind von einem heftigen Gewitter überrascht worden. Gesteins- und Wassermassen rissen vier Männer mit sich.

Bild: keystone

«Beim ersten Überflug zeigten sich deutliche Gewittereinwirkungen und Murgänge in der Parlitobelschlucht», sagte Armin Grob, Fachspezialist für Canyoning bei der Alpinen Rettung Ostschweiz.

Zwei Canyoning-Rettungsspezialisten hätten die Suche nach den Vermissten aufgenommen. Drei der vier Touristen wurden bereits in der Nacht tot geborgen. Ein Opfer wurde in der Einmündung des Stausees gefunden. Zwei weitere im Gigerwaldsee. Ein Mann wird immer noch vermisst.

Das Parlitobel beim Gigerwaldsee:

Man müsse von vier Toten ausgehen, sagte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi in einer Medienorientierung. Die Suche nach der vierten Person dauerte am Donnerstagmittag noch an.

«Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln nach dem vierten vermissten Sportler suchen», so Krüsi. Man müsse aber das Wetter gut im Auge behalten. Wenn es wieder umschlage, müsse man die Suche allenfalls wieder einstellen.

Gruppe war erfahren und privat unterwegs

Bei den drei toten Männern und dem Vermissten handelt es sich gemäss Angaben der Polizei um spanische Touristen aus der Region Navarra im Alter von 30, 33, 38 und 48 Jahren. Sie waren gemeinsam um 16 Uhr in Parlitobelschlucht eingestiegen und dürften vom Unwetter überrascht worden sein.

Zwei Frauen, die die Männer zum Einstieg der Tour begleitet hatten, traten zu Fuss den Rückweg an. Um 18.10 Uhr ging für knapp eineinhalb Stunden direkt über der Parlitobelschlucht ein heftiges Gewitter mit Niederschlägen von 25 bis zu 30 Litern pro Quadratmeter nieder. Um 19 Uhr schlugen die Frauen Alarm, als die Männer nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschienen. Eine der beiden ist mit einem der Opfer verheiratet.



Gemäss Angaben der Polizei hatten die Mitglieder der Gruppe Canyoning-Erfahrung: «Sie haben auch schon in der Schweiz Touren gemacht.»

Bild: keystone

Die Tour durch die Parlitobelschlucht bringe bei normalen Verhältnissen keine speziellen Schweirigkeiten mit sich, so Armin Grob. Die Tour sei in Foren beschrieben und die Schlucht sei für jedermann zugänglich.



Die Schluchten des Sarganserlandes sind bei Freizeitsportlern beliebt. Beim Canyoning werden enge Gebirgsschluchten mit Flüssen durchwandert und durchklettert.

40 Millimeter Regen am Unglücksort

Laut SRF Meteo waren zur Zeit des Unglücks lokal heftige Gewitter mit grossen Regenmengen erwartet worden. Das Gewitter sei von der Zentralschweiz nach Glarus und weiter bis Vättis gezogen, wo um 18.30 Uhr am Unglücksort südlich von Vättis eine Regenmenge von rund 40 Millimetern verzeichnet wurde. Das Gewitter erreichte laut SRF Meteo die Gefahrenstufe 2 von 3 gemäss europäischen Standards, zudem hatten Wetterdienste davor gewarnt.

Immer wieder Unfälle

In der Schweiz ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Canyoning-Unfällen gekommen. Das schwerste Unglück ereignete sich 1999, als im Saxetbach im Berner Oberland 18 Touristen und drei Guides ums Leben kamen.

Bild: KEYSTONE

Als Folge dieses Unglückes wurden Sicherheitsmassnahmen beim Canyoning in der Schweiz verschärft. 2014 trat das Risikoaktivitätengesetz in Kraft. Dennoch kam es auch danach immer wieder zu Canyoning-Unglücken, namentlich im Tessin. Beim Canyoning werden enge Gebirgsschluchten mit Flüssen durchwandert und durchklettert. (mlu/sda)



