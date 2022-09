Polizeirapport

40-jähriger Basejumper in Lauterbrunnen BE tödlich verunglückt

In Lauterbrunnen im Berner Oberland ist am Sonntagmittag ein 40-jähriger Basejumper tödlich verunfallt. Nach dem Sprung von der «Nose» kollidierte der Australier mehrfach mit der Felswand, bevor er unkontrolliert in einen Baum und schliesslich zu Boden stürzte.

Die aufgebotenen Rettungskräfte von Air-Glaciers und der Alpinen Rettung Schweiz konnten den Verunfallten nur noch tot bergen, wie die Berner Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Montag mitteilten. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.

Das Lauterbrunnen-Tal mit seinen steilen Felswänden ist bei Basejumpern weltweit beliebt. Jedoch kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Mitte Juli war ein 34-jähriger Franzose oberhalb von Stechelberg abgestürzt. (sda)