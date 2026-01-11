Polizeirapport

Sechs Verletzte nach Autokollision in Bubendorf BL

Bei einem seitliche Frontalzusammenstoss zweier Autos in Bubendorf BL sind am Samstagabend sechs Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der schneebedeckten Dorfeinfahrt.

Eines der schwer beschädigten Autos an der Unfallstelle. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Ein 22-jähriger Autofahrer verlor kurz vor 22 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der ins Schleudern geratene Wagen stiess in der Folge auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Seine Beifahrerin und der 23-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie seine vier Passagiere wurden bei der Kollision verletzt. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Vier Personen wurden in Spitäler gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Hauptstrasse blieb in beide Richtungen während vier Stunden gesperrt. (sda)