Polizeirapport

Mann verletzt in Saxeten BE einen Polizisten mit Beil

Ein Mann hat bei einer Polizeikontrolle in Saxeten BE am Mittwoch ein Beil nach einem Polizisten geworfen. Er verletzte ihn dabei und wurde in der Folge mit einem Destabilisierungsgerät selber ausser Gefecht gesetzt.

Die Einsatzkräfte seien kurz nach 10 Uhr gerufen worden, weil sich der Mann aggressiv verhalten habe, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Als sie diesen kontrollieren wollten, widersetzte sich der Mann den Anweisungen und zog ein Beil aus einer Tasche, die er mit sich trug.

Er warf dieses in die Richtung der Einsatzkräfte und traf einen Polizisten. Dieser wurde mit der Rega ins Spital geflogen, konnte dieses mittlerweile aber wieder verlassen. Der Beschuldigte wurde ins Spital und anschliessend in eine geeignete Institution gebracht. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen. (sda)