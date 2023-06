Polizeirapport

Velofahrer von Lieferwagen in Riehen BS überrollt

Ein Velofahrer ist am Dienstagmittag in Riehen von einem Lieferwagen überrollt worden. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Velofahrer mit mittelschweren Verletzungen ins Universitätsspital, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Dienstagabend mitteilte.

Der Unfall ereignete sich an der Verzweigung Bettingerstrasse / Eisenbahnweg, wo der Velofahrer gemäss der Mitteilung der Polizei von dem Lieferwagen überrollt wurde. Die Alkoholproben verliefen negativ. Der genaue Unfallhergang werde zurzeit ermittelt.

Aufgrund des Unfalls kam es im betroffenen Gebiet zu Verkehrsbehinderungen, da dieser Abschnitt für den Verkehr bis 14.15 Uhr gesperrt werden musste. Im Einsatz standen Mitarbeitende der Kantonspolizei Basel-Stadt sowie die Sanität und Berufsfeuer wehr der Rettung Basel-Stadt. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)