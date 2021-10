Mann erschiesst Frau auf einem Parkplatz in Netstal GL

bild: kapo glarus

Eine 30-jährige Frau ist in einem Auto auf einem Parkplatz in Netstal GL in der Nacht auf Samstag erschossen worden. Der mutmassliche Täter stellte sich danach der Polizei. Der 27-jährige Mann wurde vor Ort festgenommen, wie die Glarner Kantonspolizei mitteilte.

Die Polizei ging zunächst von einem mutmasslichen Beziehungsdelikt aus. Opfer und Täter hätten tibetische Wurzeln, hiess es. Genauere Angaben zu den Personen machte die Polizei zunächst nicht.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen hielten sich die Frau und der Mann vor 01.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Alterszentrums Bruggli auf. Aus noch ungeklärten Gründen wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei wurde die Frau im Auto tödlich getroffen.

Der mutmassliche Täter rief danach die Polizei an und wartete vor Ort auf die Beamten, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Der Mann befand sich dem Sprecher zufolge am Samstag in Polizeihaft. Er wurde zum Tötungsdelikt befragt. Zu seinen Aussagen machte die Polizei keine Angaben. (sda)