Polizeirapport

24-Jähriger wird bei Streit in Zürich schwer am Kopf verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend am Zürcher Utoquai ist ein 24-jähriger Marokkaner schwer am Kopf verletzt worden. Die Stadtpolizei nahm vier Männer fest, die mutmasslich an der Tat beteiligt waren.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 22.45 Uhr alarmiert. Vor Ort trafen sie dann auf den schwer verletzten Mann, der nach der medizinischen Erstversorgung ins Spital gebracht wurde, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.

Vor Ort und in der näheren Umgebung nahm die Polizei vier Tunesier im Alter zwischen 17 und 35 Jahren fest. Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar.

(yam/sda)