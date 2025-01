Polizeirapport

Frau bei Weihnachtsbaumbrand in Freiburg verletzt

Mehr als zwei Wochen nach Weihnachten hat sich in der Stadt Freiburg eine Frau bei einem Weihnachtsbaumbrand verletzt. Die 59-jährige Frau wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Spital gebracht. Der Weihnachtsbaum war laut Polizei durch eine Kerze in Brand geraten.

Zu dem Brand kam es am Freitagabend kurz nach 23.00 Uhr, wie die Freiburger Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die beiden anderen Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus aufgehalten hätten, seien bei Nachbarn untergebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Der entstandene Schaden sei vorerst noch nicht abzuschätzen, schreibt die Polizei weiter. (dab/sda)