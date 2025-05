Polizeirapport

27-jährige Frau stirbt bei Bergunfall in Flühli LU

Eine 27-jährige Ungarin hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz am Brienzergrat in der Gemeinde Flühli LU tödlich verletzt. Sie habe vermutlich ein Schneefeld umgehen wollen, sei ausgerutscht und abgestürzt, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit.

Die Begleiterin der verunglückten Frau erlitt einen Schock und wurde durch einen Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Die Staatsanwaltschaft Sursee hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen. (sda)