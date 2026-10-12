Polizeirapport

Streit unter Rumänen endet in Effretikon mit Messerstich

In Effretikon sind in der Nacht auf Montag drei Rumänen aneinandergeraten. Beim Streit in einem Mehrfamilienhaus erlitt ein 32-Jähriger eine Stichverletzung.

Ein 52-jähriger und ein 35-jähriger Rumäne wurden verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Die Wohnung sei auch voller Rauch gewesen, die eingetroffene Patrouille habe ein Feuer löschen können.

Gemäss ersten Erkenntnissen eskalierte ein verbaler Streit zwischen den Beteiligten, einer stach zu. «Der genaue Ablauf, die Hintergründe der Tat sowie die genaue Beteiligung der Verhafteten sind allerdings noch nicht restlos geklärt», schreibt die Kantonspolizei.

Gemeldet wurde der Streit der Polizei kurz nach Mitternacht. Die weiteren Ermittlungen führt die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich für schwere Gewaltkriminalität. (hkl/sda)