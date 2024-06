Polizeirapport

Mann bedroht im Thurgau Jugendliche mit Waffe und wird festgenommen

Ein Mann hat am Freitagabend in Amriswil TG eine Gruppe Jugendlicher mit einer Waffe bedroht. Er gab später der Polizei an, diese hätten seine Ruhe gestört. Polizisten nahmen den 54-jährigen Deutschen an seinem Wohnort fest.

Beim Mann wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.

Kurz vor 22 Uhr abends hatte am Freitag ein Jugendlicher der kantonalen Notrufzentrale gemeldet, er und zwei weitere Jugendliche seien auf einem Sitzplatz eines Mehrfamilienhauses an der Weinfelderstrasse von einem Nachbarn mit einer Pistole bedroht worden. Die drei Jugendlichen konnten vor dem Mann fliehen und brachten sich in Sicherheit. (sda)