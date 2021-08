BMW-Neulenker drückt bei Kölliken kräftig aufs Gas – Totalschaden

Schweiz

Polizeirapport

Kölliken: BMW-Neulenker drückt bei aufs Gas – Totalschaden



Bei einem Selbstunfall eines Neulenkers am Donnerstagabend in Kölliken AG ist ein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden. Am Auto entstand Totalschaden.

bild: Kantonspolizei Aargau

Der 20-jährige Neulenker habe gegen 20.00 Uhr beim A1-Anschluss Aarau-West auf der Suhrentalstrasse zu stark beschleunigt und die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mit.

bild: Kantonspolizei Aargau

Das Auto prallte in der Folge schleudernd gegen die Leitplanke. Der Neulenker wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Der Schweizer muss seinen Führerausweis auf Probe vorläufig abgeben. (sda)

