Polizeirapport

23-Jähriger auf Sportplatz in Kreuzlingen TG gestorben

Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag auf einem Sportplatz in Kreuzlingen TG gestorben. Die Hintergründe sind unklar, eine Dritteinwirkung wurde am Sonntag nicht ausgeschlossen.

Der junge Mann wurde bewusstlos auf der Tartanbahn gefunden. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Um 23.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass beim Sportplatz Burgerfeld ein bewusstloser Mann auf der Tartanbahn liege, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes sei der 23-Jährige wenig später vor Ort verstorben.

Die Todesursache wird laut Mitteilung der Polizei am Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen untersucht. Eine Dritteinwirkung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Polizei gingen in alle Richtungen. Sie hat einen Zeugenaufruf erlassen. (saw/sda)