Polizeirapport

Mann stirbt bei Brand in Villmergen AG

Ein Mann ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Hausbrand in Villmergen AG ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte fanden die tote Person in der Brandruine, die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um den 64-jährigen Bewohner des Einfamilienhauses handelt.

Bild: kapo Aargau

Ein Lastwagenchauffeur bemerkte den Brand beim Vorbeifahren kurz vor 1.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

Bild: kapo aargau

Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Sie konnten das Feuer zwar rasch löschen, doch das Gebäude sei nicht mehr zu retten gewesen, heisst es weiter.

Bild: kapo aargau

Atemschutztrupps stiessen im Haus auf eine tote Person. Obwohl die Identität noch nicht vollständig geklärt ist, geht die Polizei davon aus, dass es sich dabei um den alleinstehenden 64-jährigen Bewohner des Hauses handelt.

Die Brandursache ist noch unklar. (sda)