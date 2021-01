Schweiz

Polizeirapport

Diebe klauen 260'000 Franken teuren Schmuck am Flughafen Zürich



Bild: KEYSTONE

Schmuckdiebe haben am Flughafen Zürich fette Beute gemacht: In der Nacht auf Montag brachen Unbekannte eine Ausstellungsvitrine auf und nahmen Uhren und Schmuck im Wert von über 260'000 Franken an sich.

Die Ausstellungsvitrine befindet sich im nur für Flugpassagiere zugänglichen Airside Center, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Trotzdem entkam die Täterschaft unbemerkt. (sda)

