Polizeirapport

16-Jähriger auf Roller stirbt bei Unfall in Kreisel

Ein 16-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit einem Roller am frühen Sonntagmorgen in Riddes VS ums Leben gekommen. Das Motorrad war in einem Kreisel umgestürzt, nachdem das Vorderrad mit der Fahrbahnrandbegrenzung kollidiert war. Ein zweiter ebenfalls 16-jähriger Jugendlicher auf dem Roller wurde verletzt.

Bei diesem Kreisel in Riddes kam es zum tödlichen Unfall. Bild: Kantonspolizei Wallis

Der Unfall ereignete sich kurz nach 04.30 Uhr auf der Strasse von Saxon in Richtung Sitten, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Durch den Aufprall stürzten der Lenker und sein Beifahrer schwer. Der Roller kam auf der anderen Seite der Kreuzung zum Stillstand. Der eine Jugendliche verstarb noch auf der Unfallstelle. Der zweite Mann wurde ins Spital nach Sitten gebracht.

Ob es sich beim tödlich Verunglückten um den Fahrer oder den Beifahrer handelte, gab die Polizei nicht bekannt. Bei den Opfern handelte es sich um zwei Jugendliche mit Wohnsitz im Unterwallis. Zur Klärung der Unfallursache leiteten die Behörden eine Untersuchung ein. (sda)