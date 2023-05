Drei Verletzte bei drei Unfällen in Appenzell-Ausserrhoden

Polizeirapport

Motorradfahrer verletzt sich bei Frontalkollision lebensgefährlich

Bei drei Unfällen in Appenzell-Ausserrhoden sind drei Menschen verletzt worden. In Reute AR zog sich ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden am Sonntag mitteilte.

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen wurde ein Motorradfahrer am Samstag in Reute AR lebensbedrohlich verletzt. Der Unfall passierte, als der 63-Jährige in Richtung Oberegg AI fahrend auf die Gegenfahrbahn geriet - und gegen ein entgegenkommendes Auto prallte. Nach erfolgreicher Reanimation auf der Unfallstelle wurde der Mann mit der Rega ins Spital geflogen worden, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte.

Der Motorradfahrer musste nach dem Unfall in Reute reanimiert werden. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Auch in Niderteufen AR kam es am Samstag zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad. Die Motorradfahrerin wurde dabei leicht verletzt, der Autofahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

In Niederteufen kollidierten ein Personenwaagen und ein Motorrad. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Die dritte Kollision ereignete sich derweil in Urnäsch AR, wo es ebenfalls am Samstag zu einer Kollision zwischen zwei Motorrädern kam. Die beiden in den Unfall involvierten Personen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. (sda)