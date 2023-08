Polizeirapport

Zwei Männer greifen Frau im Wallis an und verletzen sie

Nach einem tätlichen Angriff auf eine 56-jährige Angestellte am Mittwoch in einem Lokal in Uvrier im Wallis hat die Polizei zwei Männer im Alter von 61 und 46 Jahren festgenommen. Alle drei sind im Mittelwallis wohnhaft.

Die nicht lebensbedrohlich verletzte Frau wurde in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)