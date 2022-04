Siebenjähriger in Bremgarten AG von Zug erfasst und verletzt

Ein siebenjähriger Bub ist am Montagabend bei Bremgarten AG von einem Zug erfasst worden. Er wurde verletzt von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Warum sich der Knabe auf dem Bahngleis befand, ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.30, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Ein Zug befuhr vom Bahnhof Bremgarten-West her in langsamer Fahrt die enge Kurve in Richtung der Haltestelle Isenlauf. Dort entdeckte der Lokführer plötzlich ein Kind, das zu Fuss am Rand des Schotterbettes unterwegs war.

Der Lokführer gab sofort ein Warnsignal ab und löste eine Vollbremsung aus. Dennoch erfasste der Triebwagen den Knaben vorne rechts. Der Siebenjährige rollte die Böschung hinunter und blieb liegen.

Eine Ersthelferin fand das Kind ansprechbar vor. Die Ambulanz forderte einen Rettungshelikopter an, der den Knaben ins Spital flog. Über den Schweregrad seiner Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Was der Bub auf dem Bahngleis wollte und wie er dorthin gelangt war, ist noch unklar., (sda)