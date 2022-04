Tatverdacht nach Tötungsdelikt in Bern erhärtet – Opfer starb an Stichverletzungen

Nach einem Tötungsdelikt vom Freitagabend in Bern hat sich der Tatverdacht gegen einen verhafteten Mann erhärtet. Dieser war nach einer Fahndung festgenommen worden. Das Opfer starb an Stichverletzungen. Seine Identität ist unterdessen geklärt. Es handelt sich um einen 20-jährigen Somalier.

Im Zuge der Ermittlungen nahm die Kantonspolizei noch in der Nacht auf Samstag drei Männer und eine Frau fest, wie sie am Sonntag mitteilte. Bei den Einvernahmen und Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen der Festgenommen, einen 18-jährigen Somalier. Er ist weiterhin in Haft. Die anderen liess die Polizei am Samstag frei.

Den Ermittlungen zufolge gerieten der mutmassliche Täter und sein Opfer bei einer Bushaltestelle in Streit. Dabei erlitt der 20-Jährige mehrere Stichverletzungen und starb trotz der ersten Hilfe durch Passantinnen und Passanten später im Spital. Er wohnte im Kanton Bern. Weitere Abklärungen laufen. (sda)