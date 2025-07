Flugplatz Speck in Fehraltdorf ZH ist nach einem Brand geschlossen

Durch einen Brand im Restaurant des Flugplatzes Speck in Fehraltdorf ZH ist Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Der Flugbetrieb sei eingestellt und der Flugplatz geschlossen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntagmorgen mit.

Der Brand in einem Gebäude des Flugplatzes wurde am Sonntag kurz vor 3 Uhr entdeckt. Als die Feuerwehren eingetroffen seien, hätten weite Teile des Restaurants gebrannt, teilte die Kantonspolizei mit.

Im Einsatz standen über 100 Feuerwehrleute. Dank ihrem grossen Einsatz seien der Hangar und die Werkstatt nur leicht beschädigt worden, hiess es in der Mitteilung. Die parkierten Flugzeuge seien durch die Feuerwehr vorsorglich ins Freie gestossen worden.

Niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem nächtlichen Feuer niemand. Der Sachschaden dürfte gemäss Kantonspolizei nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Franken betragen.

Der Betrieb auf dem Flugplatz Speck wurde eingestellt. Gemäss Flugplatzhomepage dürfte die Anlage mindestens bis am Montagmorgen geschlossen sein. Dann soll eine nächste Beurteilung stattfinden.

Die Brandursache war am Sonntagmorgen nicht bekannt. Sie werde vom Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht, hiess es in der Mitteilung.

Der Flugplatz Speck wird vom Verein Flugsportgruppe Zürcher Oberland betrieben. Das Flugfeld besteht aus einer 600 Meter langen Graspiste. (hkl/sda)