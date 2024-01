Polizeirapport

Mercedes rammt Ambulanz in Thusis GR – Totalschaden

Ein 57-jähriger Automobilist hat am Montagmittag bei Thusis GR auf einer Kreuzung eine Ambulanz gerammt. Diese war glücklicherweise ohne Patienten unterwegs. Der ortsunkundige Automobilist hatte sich gemäss eigener Aussage auf das Navigationsgerät konzentriert und die Kreuzung zu spät wahrgenommen.

Bild: Kapo GR

Die Ambulanz wurde bei der Kollision rechts abgewiesen und prallte frontal in eine Leitplanke, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Fahrerin des Rettungswagens und ihr Kollege wurden zur ambulanten Behandlung ins Spital transportiert. An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden. (sda)