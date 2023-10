Polizeirapport

In Damenbadeanzügen: Zwei Männer waren in Cham auf Diebestour

Zwei Ladendiebe haben auf ihrer Diebestour unter ihrer Kleidung Damenbadeanzüge getragen. Sie verstauten unter diesen die entwendeten Parfums, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten.

Mit diesen Badeanzügen waren zwei Männer in Cham auf Diebestour. Bild: kapo zug

Gemäss der Mitteilung hatte am Dienstag in Cham UG ein Ladendetektiv die beiden Männer erwischt. Sie trennten die Diebstahlsicherungen der Artikel durch und entfernten die Verpackung. Anschliessend verstauten sie die Ware in den Badeanzügen. Die Polizei stellte insgesamt zwölf Parfums im Wert von 900 Franken sicher.

Bei den beiden Ladendieben handelte es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 32 und 37 Jahren. Sie wurden von der Staatsanwaltschaft zu einer Geldstrafe von mehreren Hundert Franken verurteilt und vom Amt für Migration aus der Schweiz weggewiesen. (sda)